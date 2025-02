Eduardo casou com uma mulher transgénero: «Apaixonei-me pela garra dela» - Saiba mais sobre esta história de amor

Hoje às 11:54

No «Dois às 10», conhecemos a história de amor de Eduardo e Mariana. Pedro, que não se sentia bem no seu corpo, decidiu tornar-se Mariana. Eduardo, seu amigo de longa data, apaixonou-se por ela após a sua transformação. O casal, que se conhecia desde a escola, iniciou um relacionamento amoroso que culminou no casamento. Apesar do amor e da cumplicidade que os une, o casal enfrenta alguns desafios devido ao preconceito e à incompreensão da sociedade.

Saiba mais em TVI Player