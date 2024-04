Há 3h e 28min

No «Dois às 10», Eduardo conta que é sapateiro, bombeiro e cuidador da filha e, na semana passada, viu a casa arder com a filha lá dentro. Enfrentou as chamas e salvou-a. Eduardo diz que a casa ficou destruída, há uma semana, pelas chamas e relata o incêndio. Marta diz que se arma em forte, mas que chora sozinha.