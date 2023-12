Há 2h e 52min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de vida do cantor Eduardo Sant'ana, que viveu uma infância muito pobre. Emocionado, o cantor revela que foi abusado sexualmente por um familiar, e mais tarde, pensou colocar termo à vida. O nosso convidado recorda uma infância em condições de extrema pobreza: sem luz, sem casa de banho, e com ratazanas em casa.