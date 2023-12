Há 24 min

Em «Queridos Papás», Xavier (Tiago Teotónio Pereira) esboça ar indignado com a história que Roberto (Paulo Pires) lhe conta de Anabela (Sílvia Chiola) ter denunciado que Teodoro (Nuno Homem de Sá) se aproveitou de ser patrão do marido de Elvira para se envolver com ela. Xavier refere que pelo menos Anabela não vai reclamar nenhuma herança de Roberto, deixando-o irritado.