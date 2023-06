El Cacto ameaça Teixeira: «Se não me és útil porque é que te vou manter vivo?»

Em «Festa é Festa», El Cacto (Luís Gaspar) não gosta do tom com que Teixeira (Rui Melo) lhe fala e ameaça-o. Teixeira não quer ser mais uma das suas vítimas e pretende ajudá-lo no que puder. El Cacto revela que lhe dói o peito. Teixeira começa por dizer que não é a sua especialidade, mas El Cacto ameaça-o e Teixeira diz que pode ser ansiedade. El Cacto não quer dar parte fraca, mas Teixeira afirma que pode estar à beira de um esgotamento.