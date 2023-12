El Cacto confessa a Dr. Teixeira: «Essa conversa agrada-me!»

Há 16 min

Em «Festa é Festa», El Cacto (Luis Gaspar) concorda que saber várias línguas o pode ajudar na expansão do negócio, mas também sabe que mais do que isso, precisa de dinheiro e por isso a sua prioridade agora é encontrar o dinheiro que lhe roubaram. Teixeira (Rui Melo) achou que El Cacto já tinha esquecido isso e fica preocupado com a desgraça que pode vir dali.