El Cacto emociona-se com Panchito, mas Valquíria desconfia: «Estás a chutar para canto»

Há 3h e 26min

Em «Festa é Festa» El Cacto (Luís Gaspar) está a arrumar as coisas da missa para ir ter com Albino (Pedro Alves), Fernando (Manuel Marques) e Tomé (Pedro Teixeira) à Junta. Valquíria (Maria Sampaio) aparece com Panchito e El Cacto emociona-se ao pegá-lo ao colo. Valquíria quase se emociona também, mas foca-se no propósito daquilo tudo e pede dinheiro a El Cacto. Ele diz-lhe para voltar à tarde porque ainda não tem o dinheiro e Valquíria começa a achar que ele é igual aos outros.