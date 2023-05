Há 2h e 46min

Em «Festa é Festa», Fernando (Manuel Marques) acorda e julga que sonhou que El Cacto lhe veio bater à porta. Fernando começa a esfregar os olhos e a apurar a visão e vê El Cacto sentado no sofá com São (Sílvia Rizzo) e Cecília (Ana Nave) a servirem-lhe chá e biscoitos. Fernando não quer acreditar no que está a ver e volta a desmaiar.