El Cacto faz a derradeira proposta a Bino: Florinda ou o dinheiro?

Há 25 min

Em «Festa é Festa», El Cacto (Luís Gaspar) conta a sua história com Guadalupe e enumera os tiros que já levou. Albino (Pedro Alves) está cheio de medo, mas disfarça e diz que o serão está a ser muito agradável. El Cacto assume que Florinda é ainda mais espantosa do que Guadalupe e Albino faz má cara. El Cacto propõe casar-se com Florinda e em troca esquece a dívida e poupa Albino da morte. Ele fica em choque.