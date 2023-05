6 mai, 21:45

Em «Festa é Festa», São (Sílvia Rizzo) e Cecília (Ana Nave) estão cada vez mais encantadas com El Cacto e sentem calores ao olhar para ele e ao ouvir a sua voz. Fernando tenta falar com ele, mas está tão nervoso que não diz coisa com coisa. El Cacto acha que Fernando (Manuel Marques) é demasiado tonto para ter o dinheiro e pergunta quem é a pessoa mais inteligente da aldeia.