El Cacto tenta trocar as voltas ao Padre Isidro

Há 3h e 22min

Em «Festa é Festa», o Padre (Carlos M. Cunha) lá continua com a sua história do seminário, para desespero de El Cacto (Luís Gaspar). O Padre vai para começar uma segunda história, mas El Cacto interrompe-o e avisa que toda a aldeia virá à próxima missa. O Padre gostava muito que isso fosse verdade, mas sabe que é impossível. El Cacto garante que virão todos e o Padre acaba por sorrir com essa possibilidade.