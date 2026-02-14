No «Momento Certo», Eduardo sempre sonhou ser pai, mas a vida parecia ter outros planos. Quando se apaixonou por Ana, ela foi honesta: com dois filhos e a idade a avançar, a maternidade já não estava no horizonte. Eduardo aceitou o destino por amor... até que o impossível aconteceu. Aos 54 anos, quando Ana já era avó, a vida trocou-lhes as voltas e trouxe Santiago. Hoje, no Dia dos Namorados, Eduardo abre o coração para agradecer à mulher que provou que, para o amor e para os sonhos, não existem datas de validade.
Ela já era avó, ele ainda sonhava ser pai: O milagre da gravidez de Ana aos 54 anos"
Há 42 min