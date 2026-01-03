«Ela libertou-se da violência para salvar a família» - A homenagem merecida a uma vítima

Há 57 min

Em «Momento Certo», De sobrevivente a heroína da família: Nélia viajou da Suíça para prestar uma homenagem surpresa à mãe, Otília. Depois de enfrentar décadas de violência doméstica, Otília conseguiu libertar-se e reconstruir a sua vida. Atualmente, dedica-se inteiramente ao neto com autismo e aos que a rodeiam. Uma história emocionante sobre a coragem de partir, o orgulho de uma filha e o poder da gratidão.