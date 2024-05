«Ela não pode sobreviver»

Ontem às 23:09

Em «Cacau», Valdemar (Vitor Hugo) entra no quarto com um passa-montanhas, trocando sinais com Marco (Diogo Amaral), que está deitado na cama. Valdemar coloca um pano com clorofórmio na cara de Cony, fazendo-a desmaiar. Marco diz a Valdemar que Cony tem mesmo de morrer se querem evitar que ela faça mal a Cacau. Valdemar diz que o primeiro passo é tirar Cony do hotel, mas terem de esperar para fazer aquilo de manhã, admitindo não ter vindo sozinho naquela missão.