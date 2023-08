«Ele morreu no local, mas voltou»: Cristina recorda acidente que deixou o filho em coma

Há 1h e 2min

No «Dois às 10», Cristina Oliveira descreve os eventos a partir do momento em que encontra o filho num acidente grave à porta de sua casa. Conta que o filho foi reanimado várias vezes, ficando com sequelas graves que o incapacitaram.