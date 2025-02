«Ele pensa em tudo e mais alguma coisa!» - Joana Sobral analisa João Ricardo

Há 1h e 0min

No «Dois às 10», Joana Sobral, ex-concorrente do «Secret Story - Desafio Final», esteve à conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira para comentar a sua participação no reality show, nomeadamente a sua relação com João Ricardo. Joana admitiu que tentou afastá-lo de Joana Diniz como estratégia de jogo e analisou o jogo dele. Os apresentadores questionaram o porquê dessa estratégia e se João Ricardo estaria a jogar sozinho, ou apenas a evitar passar uma imagem de casal. Joana comentou ainda sobre quem são os jogadores dentro da casa, na sua perspetiva.