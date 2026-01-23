Ele tem outra família há 7 anos, mas nega o divórcio: O motivo é inacreditável!

Há 50 min

Em «A Sentença», Glória e Hélio casaram-se jovens, aos 24 anos, cheios de planos. Construíram uma vida em conjunto, compraram um apartamento e tiveram dois filhos. No entanto, o desgaste da relação levou a que, há sete anos, o Hélio decidisse sair de casa. Desde então, ele refez a sua vida e constituiu uma nova família com outra mulher.

Apesar de ambos estarem em novas relações, o divórcio oficial nunca aconteceu. Agora, a Glória quer formalizar a separação legal para encerrar este capítulo, mas o Hélio recusa-se categoricamente a assinar.

A resistência de Hélio não é por amor, mas por estratégia patrimonial. Ele nega o divórcio para evitar a venda do apartamento onde a Glória ainda vive com um dos filhos do casal. O argumento dele é inesperado: alega que o filho sofre de uma adição (vício) e que, por essa fragilidade, ele precisa de garantir que o filho mantém aquela casa específica para viver.