Elias é o verdadeiro pai de Alex?

Ontem às 22:55

Ema (Catarina Rebelo) tenta explicar a Alex (Martim Balsa) que o seu lugar é na sua casa e não ali. Alex questiona-a sobre Elias ter dito que era seu pai, com Ema a dizer-lhe que Matias (José Fidalgo) lhe falou mal para protegê-lo disso ser mentira, disfarçando o seu ar apreensivo.

Sílvia (Sara Prata) olha surpresa para Simão (Pedro Sousa) a perguntar-lhe se ela anda a evitá-lo, mas explica que Paulo (Bruno Madeira) lhe deu a notícia da morte da sua tia, e foi por isso que saiu do colégio com ele para ir ao velório. Simão fica ainda mais enciumado com aquela novidade.

Sílvia olha espantada para Elias a dizer-lhe ser pai de Alex, pedindo-lhe para o ver. Sílvia diz não poder fazê-lo sem provas disso. Elias assente, mas pede-lhe que entregue um presente seu a Alex.

Paulo troça jocoso com Simão por vê-lo tão irritado por ele ter ido ao com Sílvia ao velório da tia. Zé Miguel surge impedindo que a situação se extreme. Simão sorri contente por Zé Miguel lhe dizer estar ali para falar da Madgi com ele.

Jaime (Fernando Pires) fica atónito por Bárbara (Madalena Brandão) lhe contar que Teodoro (Nuno Homem de Sá) está a viver numa pensão por ter vendido a sua casa para o ajudar a ele e Alice (Mafalda Marafusta).

Camila (Ana Varela) descobre que Jorge tem a hipótese de ir fazer um mestrado para Londres, dizendo-lhe a custo que ele devia ir.

Simão diz a Maurício (Miguel Bogalho) que Zé Miguel aceita investir na Madgi a troco de ficar com dezassete por cento das ações, algo que não lhe agrada muito por eles assim ficarem em minoria na fábrica.

Anabela (Sílvia Chiola) recolhe saliva de Teodoro e Roberto para o teste de ADN. Ambos se olham em despique.

Matias avisa Elias que não vai entregar Alex sem ter a certeza de que ele é pai dele. Elias diz a Matias que Sheila pode confirmar isso. Matias fica tenso, recordando uma conversa que teve com Sheila. Elias sai a avisar Matias que não vai desaparecer por querer mesmo ficar com Alex, deixando-o apreensivo.

Maurício encoraja Simão a fazer as pazes com Sílvia convidando-a para jantar. Simão sai disparado.

Matias diz a Ema que Sheila lhe confirmou que Elias namorou com Carina e pode ser pai de Alex, mas Matias vinca que só vai acreditar nisso depois de Elias fazer um teste de ADN.

Xavier olha irritado para Alice e Rita a desdenharem todas as suas roupas para ele viajar com Angelina, dizendo-lhe que ele vai mesmo ter de comprar umas coisas novas.

Jaime diz a Teodoro saber que ele vendeu a casa para ajudá-lo a ele e Alice, dizendo que pode voltar para sua casa se quiser, dizendo que já perdoou o seu erro de lhe ter escondido que podia ser pai de Anabela. Teodoro abraça o filho, grato.