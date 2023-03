Ontem às 00:39

Em «Para Sempre», Magda (Maya Booth) apoia-o e sabe que o dia deve ter sido difícil depois do casamento. Pedro (Diogo Morgado) questiona Elias (António Capelo) porque o avisou sobre Tibério, ele mente que não gostou do tom dele no casamento e sai. Pedro percebe que esconde algo.