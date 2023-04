Há 1h e 21min

Em «Para Sempre», Antónia (Marina Mota) conta a Elias (António Capelo) que Tibério é o cabecilha do tráfico de medicamentos e obrigou-a a entrar com ameaças, Elias com receio de a perder caso Tibério a denuncie. Antónia tranquiliza-o que sabe um ponto fraco de Tibério.