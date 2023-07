Elisabete provoca Josefa: «Eu sou uma mulher de andar em pé, não sou de escorregar!»

Há 2h e 28min

Em «Festa é Festa», Josefa (Rita Salema) continua a gozar com o parque aquático e Elisabete (Ana Marta Contente) diz que também já chega. Elisabete percebe que a tia está com inveja e confronta-a, mas Josefa finge-se chocada e diz que nunca quis ir a uma coisa daquelas. Elisabete já topou a tia e ri-se do inusitado da situação. Elisabete promete levá-la um dia, para a provocar.