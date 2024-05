Há 2h e 0min

No «Dois às 10», Elisabete partilha a história do filho João que nasceu com uma doença que lhe afetou o sistema cognitivo. João será sempre um adolescente, apesar de já ter 30 anos. Esta mãe luta há vários anos para o filho ter um emprego e já chegou a pagar para ele trabalhar. Confessa que sente a diferença em todo o lado e que não é justo que lhes dificultem mais a vida.