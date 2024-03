Elma Aveiro fala das dores e vitórias da família Aveiro e ainda sobre o futuro de Ronaldo- Veja a conversa completa

Há 3h e 6min

No «Dois às 10», Elma Aveiro, livre e independente, celebrou recentemente o seu 50º aniversário e afirma que se sente como se tivesse 30 anos, afirma que nunca recorreu a cirurgias e conta como cuida da sua imagem. A irmã de Cristiano Ronaldo faz afirmação sobre o futuro do irmão e confessa que ele é «uma dádiva de Deus». Elma afirma que Cristiano Ronaldo ajuda a família e não teria sentido se não o fizesse. A nossa convidada conta que tem o coração aberto ao amor e revela como é o seu ideal de homem. A empresária fala sobre a morte do pai e como foi difícil superar a dor da perda.