Há 1h e 54min

No «Dois às 10», comentamos a mais recente notícia sobre Elma Aveiro, irmã do craque de futebol Cristiano Ronaldo. Zé Lopes revela que Elma Aveiro virá em breve ao programa para falar com Cláudio Ramos. O nosso apresentador tece largos elogios à irmã do jogador da seleção nacional.