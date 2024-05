Elsa é mãe de um jovem com autismo severo: «Fiquei com uma grande frustração do meu filho não ser meu»

Há 1h e 21min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Elsa Marques, mãe de um jovem autista com 23 anos. A nossa convidada recorda quando é o filho recebeu o diagnóstico de autismo severo e explica o porquê de ter achado que devido a essa doença, poderia não sentir o seu filho como seu. Elsa recorda os primeiros sinais de alerta em relação ao autismo do filho e os vários diagnósticos com os quais não concordava. Em estúdio recebemos a mãe e o filho Rui Marques.