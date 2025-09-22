Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Elsa Medeiros descobre o impensável no escritório de Tomé Serpa

Há 1h e 22min
Elsa Medeiros descobre o impensável no escritório de Tomé Serpa - TVI

Em «O Arquiteto», Elsa Medeiros, interpretada por Maria João Pinho, é secretária de Tomé Serpa, interpretado por Rui Melo. Esta descobre o impensável no escritório do arquiteto: uma câmera com gravações chocantes.

No início dos anos 90, Tomé Serpa é o arquiteto mais carismático e ambicioso em Portugal. Reconhecido pelo seu trabalho, tem sempre uma palavra a dizer na arquitetura nacional. Casado com Isabel, vinda de uma família "old money", é pai de Leonor, uma menina insegura de 15 anos e, de João, de 18 anos, que ambiciona seguir a carreira do pai. Com Isabel, formam um power couple. Os dois não são fisicamente íntimos, mas são uma estrutura resistente e são mais fortes juntos do que seriam separados.

Tomé vive entre o sucesso profissional e uma vida secreta de relações sexuais filmadas sem consentimento das participantes. Apesar de ser casado, mantém uma relação com Carolina, uma atriz que acredita ser a sua única amante e que Tomé acabará o seu casamento para ficar com ela.

