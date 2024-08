Em 2017, homem matou quatro vizinhos por vingança. Famílias das vítimas ainda aguardam a indemnização

Há 1h e 49min

Na «Atualidade» do Dois às 10, recordámos o caso do homem que assassinou quatro vizinhos por vingança, em 2017. O caso ocorreu em Barcelos: três das vítimas eram mulheres e uma delas era uma grávida em final de gestação. Revemos as entrevistas a populares que ficaram em choque com o duplo homicídio. O autor dos crimes acabou depois por colocar termo à vida dentro da prisão. Ainda hoje, as famílias das vítimas reclamam por justiça: as indemnizações que não chegaram.