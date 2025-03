Em abril existem dois signos com previsões de oportunidades no trabalho e intensidade no amor

Há 2h e 42min

No «Dois às 10», prepare-se, Leão! Abril traz consigo uma onda de energia e oportunidades. Se a vida amorosa tem estado morna, Joana Dias garante que isso está prestes a mudar. «A vida amorosa será intensa e com energia!», como se pode constatar. A partir do dia 18, Marte entra em Leão, impulsionando os relacionamentos e reacendendo a paixão. No trabalho, as estrelas também estão a seu favor. Este é o momento de agarrar aquelas oportunidades que pareciam distantes. Mas nem tudo é trabalho e paixão. A saúde também merece atenção. Joana Dias alerta para a importância de emagrecer e procurar um nutricionista. Afinal, corpo são, mente sã! Saiba mais em TVI Player