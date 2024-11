Há 2h e 29min

No passado domingo, Maria foi a concorrente expulsa da casa do Secret Story. A sua saída gerou uma onda de reações e nem todas positivas. Hoje, a ex-concorrente dá a conhecer a sua história de vida numa conversa com surpresas. A ex-concorrente não quer acreditar que a família e os amigos deixaram uma mensagem surpresa.