Em conversa com um médium, Manuel Luís Goucha revela: «Tenho as cinzas da minha mãe em casa»

Há 1h e 57min

No «Goucha», Bruno Monteiro fala-nos de se ter tornado médium após a irmã mais velha morrer de cancro. Bruno trabalha há quatro anos como médium. Diz ver vultos e recebe mensagens do mundo dos espíritos. Em estúdio, Goucha questiona Bruno sobre um live que este fez na sua página pessoal do Instagram, onde costuma fazer várias sessões espíritas. O nosso apresentador faz uma revelação sobre a sua mãe, que faleceu há cerca de uma semana.