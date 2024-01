Em criança, Hélder viu os irmãos a serem levados pela polícia: «Parte de mim morreu nesse dia»

Há 1h e 41min

No «Goucha», Hélder Batista, uma pessoa em condição de sem-abrigo que se tornou um empresário de sucesso, fala-nos do momento em que viu os seus irmãos a serem levados pela polícia. Hélder recorda que, após esse momento, decidiu fugir da barraca onde vivia com a família. Devido à negligência dos pais, o nosso convidado viveu na rua entre os 9 e os 12 anos, exposto ao frio, à fome, ao crime e às drogas.