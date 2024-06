Há 3h e 25min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Manuel Mendes, que ficou sem parte do braço esquerdo com apenas nove anos de idade, após acidente com máquina agrícola. Em estúdio, o nosso convidado recorda o dia fatídico do acidente e fala-nos da questão do choque e da dor que se sente no momento. Manuel explica-nos o porquê de achar, na altura, que o acidente tinha sido uma coisa boa.