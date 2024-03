Há 2h e 10min

No «Goucha», recebemos Ana Barbosa, vencedora do Big Brother 2021 e terceira finalista do Big Brother - Desafio Final. A ex-concorrente fala-nos sobre a visão que os portugueses possam ter de si e manda 'farpa' em direto às pessoas que a criticaram por algo que esta 'não fez' dentro da casa mais vigiada do país.