Em direto, Maria do Carmo quebra o mau olhado a Manuel Luís Goucha! Veja aqui o ritual

Há 3h e 7min

No «Goucha», recebemos Maria do Carmo, que começa por defumar o estúdio e limpá-lo das más energias. A nossa convidada explica-nos o que traz na sua pá para fazer este ritual. Maria do Carmo explica-nos como é que aprendeu a fazer defumações e a praticar rituais contra a inveja e o mau olhado. A nossa convidada traz água, azeite e uma faca para quebrar o mau olhado e o mal de inveja a Goucha. Veja o ritual.