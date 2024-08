Hoje às 18:34

No «Goucha», Bruno Monteiro fala-nos de se ter tornado médium após a irmã mais velha morrer de cancro. Bruno trabalha há quatro anos como médium. Diz ver vultos e recebe mensagens do mundo dos espíritos. Em estúdio, Bruno recebe uma mensagem de uma familiar de um dos membros da equipa do programa «Goucha», e transmite-a em direto. Veja o momento insólito.