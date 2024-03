Ontem às 20:46

No «Goucha», recebemos Bruno Savate, vencedor do «Big Brother - Desafio Final». O vencedor diz-nos como é que os pais reagiram à sua entrada no programa e revela o que vai fazer com o prémio que recebeu. A resposta deixa Goucha com um sorriso na cara e questiona o ex-concorrente: «O que sente quando olha para a Luísa?».