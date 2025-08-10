TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui
Em Família - 10 de agosto de 2025
Hoje às 11:15
Com Mónica Jardim e Idevor Mendonça.
Mais Vistos
02:26
Enquanto Afonso dedica canção de amor a Catarina Miranda, Jéssica Vieira chora baba e ranho
Big Brother
Há 3h e 43min
1
12:49
Aconteceu? Concorrentes relatam tudo sobre o que se passou entre Catarina Miranda e Afonso Leitão
Big Brother
Há 2h e 27min
2
01:14
Bruno de Carvalho descai-se e revela aos concorrentes: «O Diogo Jota morreu»
Big Brother
Ontem às 16:00
3
Atenção: cientistas lançam alerta sobre um dos peixes mais consumidos pelas familias portuguesas
V+ TVI
4 ago, 14:49
4
01:48
Afinal, ele também quer? Afonso 'ameaça' Miranda: «Qualquer dia espeto-te um beijo na boca»
Big Brother
Há 2h e 31min
5
12:49
Virato denuncia Catarina Miranda: «Estão a enganar os portugueses»
Big Brother
Há 2h e 25min
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
O desabafo sentido de Rosa Bela sobre tudo o que enfrentou com Carlos Areia: «olhares de desconfiança»
Big Brother
Há 2h e 9min
Aconteceu? Concorrentes relatam tudo sobre o que se passou entre Catarina Miranda e Afonso Leitão
Big Brother
Há 2h e 27min
Reencontro entre criança e agentes que lhe salvaram a vida está a comover as redes sociais
Dois às 10
8 ago, 17:00
5 formas de fazer o perfume durar mais tempo na sua pele
Dois às 10
8 ago, 16:30
O amor venceu! Moisés Figueira ajoelha-se em direto e troca alianças com Sara Sistelo
Dois às 10
8 ago, 10:59
Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”
Novelas
8 ago, 12:03
TVI PLAYER
Bruno de Carvalho descai-se e revela aos concorrentes: «O Diogo Jota morreu»
Big Brother
Ontem às 16:00
Aconteceu? Concorrentes relatam tudo sobre o que se passou entre Catarina Miranda e Afonso Leitão
Big Brother
Há 2h e 27min
Virato denuncia Catarina Miranda: «Estão a enganar os portugueses»
Big Brother
Há 2h e 25min
Big Brother - Extra - 9 de agosto de 2025
Big Brother
Ontem às 22:55
Abraços e tentativas de beijo: Foi assim que Catarina Miranda se despediu de Afonso para dormir
Big Brother
Há 2h e 34min
Enquanto Afonso dedica canção de amor a Catarina Miranda, Jéssica Vieira chora baba e ranho
Big Brother
Há 3h e 43min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI Jornal - 10 de agosto de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Querido, Mudei a Casa! - 10 de agosto de 2025
Querido, Mudei a Casa!
Hoje às 12:10
Em Família - 10 de agosto de 2025
Em Família
Hoje às 11:15
Missa - Igreja Paroquial de Santa Maria de UL
Missa
Hoje às 10:00
Diário da Manhã - 10 de agosto de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 06:40
João Jesus em pânico antes do fim da prova: «Não consigo, eu detesto isto!»
Congela
Ontem às 23:56
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Gustavo e Mafalda beijam-se
Novelas
8 ago, 08:34
Vem aí em «A Protegida»: Mariana desespera por notícias da filha… sem saber que Gina esconde a verdade
Novelas
8 ago, 10:23
«Fico mesmo aflito»: José Raposo fica comovido com gesto de Pedro Chagas Freitas
Novelas
8 ago, 13:21
Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim
Novelas
7 ago, 15:32
Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”
Novelas
8 ago, 12:03
Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia ataca Eva, mas é surpreendida
Novelas
8 ago, 09:44