Em Família - 10 de agosto de 2025

Hoje às 11:15
Em Família - 10 de agosto de 2025 - TVI

Com Mónica Jardim e Idevor Mendonça.

02:26

Enquanto Afonso dedica canção de amor a Catarina Miranda, Jéssica Vieira chora baba e ranho

Big Brother
Há 3h e 43min
1
12:49

Aconteceu? Concorrentes relatam tudo sobre o que se passou entre Catarina Miranda e Afonso Leitão

Big Brother
Há 2h e 27min
2
01:14

Bruno de Carvalho descai-se e revela aos concorrentes: «O Diogo Jota morreu»

Big Brother
Ontem às 16:00
3

Atenção: cientistas lançam alerta sobre um dos peixes mais consumidos pelas familias portuguesas

V+ TVI
4 ago, 14:49
4
01:48

Afinal, ele também quer? Afonso 'ameaça' Miranda: «Qualquer dia espeto-te um beijo na boca»

Big Brother
Há 2h e 31min
5
12:49

Virato denuncia Catarina Miranda: «Estão a enganar os portugueses»

Big Brother
Há 2h e 25min
6
O desabafo sentido de Rosa Bela sobre tudo o que enfrentou com Carlos Areia: «olhares de desconfiança»

Big Brother
Há 2h e 9min

Aconteceu? Concorrentes relatam tudo sobre o que se passou entre Catarina Miranda e Afonso Leitão

Big Brother
Há 2h e 27min

Reencontro entre criança e agentes que lhe salvaram a vida está a comover as redes sociais

Dois às 10
8 ago, 17:00

5 formas de fazer o perfume durar mais tempo na sua pele

Dois às 10
8 ago, 16:30

O amor venceu! Moisés Figueira ajoelha-se em direto e troca alianças com Sara Sistelo

Dois às 10
8 ago, 10:59

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

Novelas
8 ago, 12:03

Bruno de Carvalho descai-se e revela aos concorrentes: «O Diogo Jota morreu»

Big Brother
Ontem às 16:00

Aconteceu? Concorrentes relatam tudo sobre o que se passou entre Catarina Miranda e Afonso Leitão

Big Brother
Há 2h e 27min

Virato denuncia Catarina Miranda: «Estão a enganar os portugueses»

Big Brother
Há 2h e 25min

Big Brother - Extra - 9 de agosto de 2025

Big Brother
Ontem às 22:55

Abraços e tentativas de beijo: Foi assim que Catarina Miranda se despediu de Afonso para dormir

Big Brother
Há 2h e 34min

Enquanto Afonso dedica canção de amor a Catarina Miranda, Jéssica Vieira chora baba e ranho

Big Brother
Há 3h e 43min
TVI Jornal - 10 de agosto de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Querido, Mudei a Casa! - 10 de agosto de 2025

Querido, Mudei a Casa!
Hoje às 12:10

Em Família - 10 de agosto de 2025

Em Família
Hoje às 11:15

Missa - Igreja Paroquial de Santa Maria de UL

Missa
Hoje às 10:00

Diário da Manhã - 10 de agosto de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 06:40

João Jesus em pânico antes do fim da prova: «Não consigo, eu detesto isto!»

Congela
Ontem às 23:56
Vem aí em «A Fazenda»: Gustavo e Mafalda beijam-se

Novelas
8 ago, 08:34

Vem aí em «A Protegida»: Mariana desespera por notícias da filha… sem saber que Gina esconde a verdade

Novelas
8 ago, 10:23

«Fico mesmo aflito»: José Raposo fica comovido com gesto de Pedro Chagas Freitas

Novelas
8 ago, 13:21

Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim

Novelas
7 ago, 15:32

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

Novelas
8 ago, 12:03

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia ataca Eva, mas é surpreendida

Novelas
8 ago, 09:44
