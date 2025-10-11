Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Em Família - 11 de outubro de 2025

Hoje às 09:15
Com Mónica Jardim e Idevor Mendonça. 

01:32

Clima aqueceu: Movimentações debaixo dos lençóis levam Fábio a 'ameaçar' Liliana

Secret Story
Hoje às 10:44
1
02:07

Alerta! Fábio e Vera dançam kizomba bem agarradinhos: «O plano entre nós era só uma curtição»

Secret Story
Hoje às 12:43
2

«Há já muitos anos que pensava nisto»: Manuel Luís Goucha mostra-se entusiasmado com novo projeto profissional, que envolve Rui Oliveira

V+ TVI
9 out, 15:54
3
02:31

Fábio beija Liliana: «Eu já te escolhi a ti, se for recíproco passamos todos os obstáculos juntos»

Secret Story
Hoje às 13:00
4
01:31

Joana em choque com Fábio e Vera: «Vão-se papar (…) uma cena bué quente, coladinhos um ao outro»

Secret Story
Hoje às 13:58
5

Ana e Daniel são irmãos, têm dois filhos e lutam pelo direito a casar-se. A história de amor polémica que continua a agitar mentalidades

V+ TVI
9 set, 12:51
6
Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre

Secret Story
Ontem às 15:46

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Novelas
Hoje às 08:35

Irmãos de Madeleine McCann descrevem “interações assustadoras” com jovem que diz ser a irmã desaparecida

Dois às 10
Ontem às 16:21

Bruna Gomes planeia acontecimento memorável: «É uma data importante»

Secret Story
Ontem às 16:59

Pedro Benevides deixa todos rendidos com gesto especial em noite inesquecível

V+ TVI
Ontem às 10:36

Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»

Secret Story
Ontem às 17:01

Surpresa! Alice Alves faz revelações inéditas sobre a gala de amanhã. E ninguém está preparado

Secret Story
Há 58 min

Secret Story - Extra - 11 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:10

Alice Alves interrompe emissão devido a «acontecimento de última hora». Veja tudo

Secret Story
Há 1h e 8min

Leandro perde a paciência com Rui? Veja o momento que está a dar que falar

Secret Story
Há 1h e 1min

A Protegida - Jorge encontra o home que Isabel não quer ouvir falar

A Protegida
Ontem às 23:30
Secret Story - Última Hora - 11 de outubro de 2025

Secret Story
Há 2h e 20min

Fadistas portugueses homenageiam Amália Rodrigues com concerto tributo no Carnegie Hall em Nova Iorque

TVI Jornal
Hoje às 14:25

A Sentença - «Culpa assegurada» e «Impasse Familiar»

A Sentença
Hoje às 14:05

TVI Jornal - 11 de outubro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Ganha Já - 11 de outubro de 2025

Ganha Já
Hoje às 12:15

Exclusivo «A Fazenda»: Revelamos o final de Ary e Júlia

Novelas
Ontem às 08:16

«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

Novelas
9 out, 10:10

Vem aí em «A Protegida»: A pessoa que Isabel mais teme aparece e não está para brincadeiras

Novelas
Ontem às 09:55

Eles conquistaram o público: o casal sensação que ninguém esperava

Novelas
Ontem às 10:57

«Estou apaixonada»: este é o segredo de Ana Guiomar que todos querem copiar

Novelas
9 out, 15:31

Vem aí em «A Fazenda»: Zuri morre de medo do que pode estar prestes a acontecer

Novelas
Ontem às 09:33