TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Em Família - 13 de setembro de 2025
13 set, 09:15
Com Mónica Jardim e Idevor Mendonça.
Mais Vistos
Rosto da mãe de Catarina Miranda é mostrado pela primeira vez. E todos repararam nisto
Dois às 10
Há 3h e 53min
1
Catarina Miranda recusa conhecer os amigos de Afonso, Rita e Marcelo. E este último já reagiu
Secret Story
Hoje às 11:15
2
Afonso Leitão na terra de Catarina Miranda: As imagens do encontro de família que estão a dar que falar
Secret Story
Ontem às 15:59
3
04:19
Cristina Ferreira para Catarina Miranda: «Estás a pôr em causa um trabalho e é de todo falso»
Dois às 10
Hoje às 11:17
4
05:12
Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»
Dois às 10
Hoje às 11:24
5
Avó de Catarina Miranda mostra o rosto da mãe da concorrente do «Big Brother Verão»
Dois às 10
Hoje às 12:38
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Cristina Ferreira deixa Catarina Miranda sem palavras: «Quando fazemos uma lista dos melhores nos realities, estás lá
Dois às 10
Há 2h e 4min
Catarina Miranda admite que Jéssica foi mais inteligente e lamenta: «Foi tarde demais»
Secret Story
Há 1h e 5min
Kika Cerqueira Gomes arrasa em novo desafio internacional - E há vídeos de bastidores
Novelas
Há 3h e 46min
Pedro faz massagem a Ana e a reação da mulher é inesperada
Secret Story
Há 2h e 25min
Jéssica Vieira celebra vitória no Dois às 10 com companhia inesperada nos bastidores
Secret Story
Há 3h e 3min
Estas frutas são perfeitas para começar o dia cheio de energia
Dois às 10
Há 1h e 13min
TVI PLAYER
Após a derrota, Catarina Miranda assume novidades na relação com Afonso Leitão – Veja a conversa completa
Dois às 10
Hoje às 12:05
Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»
Dois às 10
Hoje às 11:24
Homem atira-se do quarto andar para pôr termo à vida, mas acaba por matar a vizinha
Dois às 10
Há 3h e 50min
Dois às 10 - Catarina Miranda reage ao segundo lugar no «Big Brother Verão»
Dois às 10
Hoje às 09:50
Secret Story - Extra - 15 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Cristina Ferreira confronta Catarina Miranda: «Eu disse aquilo que tu não querias ouvir»
Dois às 10
Hoje às 11:22
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Sistema de rega arruina vestido e dá início a noite caótica numa festa de aniversário
A Sentença
Há 34 min
TVI Jornal - 16 de setembro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 45min
Homem atira-se do quarto andar para pôr termo à vida, mas acaba por matar a vizinha
Dois às 10
Há 3h e 50min
Após a derrota, Catarina Miranda assume novidades na relação com Afonso Leitão – Veja a conversa completa
Dois às 10
Hoje às 12:05
Catarina Miranda faz pedido especial a Cristina Ferreira sobre Afonso Leitão
Dois às 10
Hoje às 12:02
Cristina Ferreira faz confissão a Catarina Miranda: «Achava que o prémio te tinha sido muito bem entregue»
Dois às 10
Hoje às 12:01
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Talu sacrifica-se por Gaspar
Novelas
Hoje às 09:00
Exclusivo «A Protegida»: Nuno confessa a Gina que se envolveu com outra mulher
Novelas
Hoje às 09:25
Morreu o pai do cantor FF: «Partiu repentinamente deste mundo...»
Novelas
Hoje às 10:51
Depois de rumores, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema
Novelas
Hoje às 09:42
José Condessa partilha vídeo apaixonado com Luisinha Oliveira e há um detalhe que salta à vista
Novelas
Hoje às 11:30
Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo e Sofia viajam juntos e o motivo é inesperado
Novelas
Hoje às 10:02