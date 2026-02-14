Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em Família - 14 de fevereiro de 2026

Hoje às 09:15
Em Família - 14 de fevereiro de 2026 - TVI

Com Idevor Mendonça e Mónica Jardim.

Mais Vistos

«Dupla de milhões». Vídeo de Filipe Delgado e do Instrutor Marques ultrapassa 1 milhão de views em menos de 5 horas

1ª Companhia
Ontem às 21:44
1

Ex-concorrentes estão rendidos a Filipe Delgado: as imagens da onda de amor que tem recebido

1ª Companhia
16 jan, 12:29
2

Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

1ª Companhia
11 fev, 16:29
3
09:11

Filipe Delgado molha o comandante e é isto que acontece

1ª Companhia
Hoje às 10:36
4

Vereador de Câmara dispara contra os filhos, após ver a mulher com outro homem

V+ TVI
Ontem às 16:26
5
06:04

Baile de máscaras e visita de Cristina Ferreira e Goucha. Filipe Delgado inova em mais uma lista de compras

1ª Companhia
Hoje às 11:49
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

A pergunta de Cristina Ferreira que Francisco Monteiro e Marcia Soares não conseguiram responder

Dois às 10
Ontem às 14:33

Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?

Novelas
Ontem às 10:02

O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

1ª Companhia
Ontem às 12:19

Chamada de Rodrigo para o INEM está já a ter repercussão na imprensa internacional

Dois às 10
12 fev, 15:48

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos protagonizam cena inesperada ao imitar Marisa e o Pedro Jorge: «Agora somos...»

1ª Companhia
Ontem às 11:24

O reencontro comovente do filho de Maria Botelho Moniz com parte da família: «Encheu-me mesmo o coração»

Novelas
12 fev, 16:22

TVI PLAYER

Amor à Prova: Furioso, Cris dá um raspanete a Amália

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Terra Forte: Maria de Fátima pede desculpa a Rosinha

Terra Forte
Ontem às 23:15

Homem mata os dois filhos de 8 e 12 anos após descobrir traição da mulher

Dois às 10
Ontem às 12:38

Jovens decidem adiar intimidade até depois do casamento. Cristina Ferreira reage: “Não entendo. Qual é o mal?”

Dois às 10
Ontem às 10:18

1ª Companhia - Extra - 14 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:15

Mariana - 14 de fevereiro de 2026

Mariana
Hoje às 03:10
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI Jornal - 14 de fevereiro de 2026

TVI Jornal
Há 3h e 6min

Ganha Já - 14 de fevereiro de 2026

Ganha Já
Há 3h e 49min

Em Família - 14 de fevereiro de 2026

Em Família
Hoje às 09:15

Diário da Manhã - 14 de fevereiro de 2026

Diário da Manhã
Hoje às 07:00

Mariana - 14 de fevereiro de 2026

Mariana
Hoje às 03:10

1ª Companhia - Extra - 14 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:15
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos está interessado em Simone?

Novelas
Ontem às 09:00

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha pede perdão a António e Magui faz a pergunta que deixa todos em choque

Novelas
Ontem às 09:34

Filha de Marta Melro escolhe disfarce de carnaval improvável e deixa mãe sem palavras

Novelas
12 fev, 15:11

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

Novelas
9 fev, 16:21

É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai

Novelas
10 fev, 14:49

Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?

Novelas
Ontem às 10:02