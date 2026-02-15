Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Em Família - 15 de fevereiro de 2026

Hoje às 11:20
Em Família - 15 de fevereiro de 2026 - TVI

Com Mónica Jardim e Idevor Mendonça. 

Namorada de Maycon Douglas assinala o Dia dos Namorados com vídeo emocionante ao lado do falecido ex-concorrente

1ª Companhia
Ontem às 16:21
Raquel Coelho, namorada de Maycon Douglas

1ª Companhia
11 fev, 18:18
Foi das primeiras artistas portuguesas a assumir ser homossexual. Aos 46 anos, mostra-se pronta para ser mãe

V+ TVI
13 fev, 14:45
Ex-concorrente de reality da TVI teve um acidente de mota e partilha mensagem arrepiante: «Volto diferente»

1ª Companhia
Há 1h e 36min
Este é o terceiro destino das férias de Cristina Ferreira e João Monteiro. E as imagens falam por si

1ª Companhia
20 jan, 16:32
O dia dos namorados mais especial. Este foi o presente que João Monteiro ofereceu a Cristina Ferreira

1ª Companhia
Ontem às 15:36
A pergunta de Cristina Ferreira que Francisco Monteiro e Marcia Soares não conseguiram responder

Dois às 10
13 fev, 14:33

Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?

Novelas
13 fev, 10:02

O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

1ª Companhia
13 fev, 12:19

Foi das primeiras artistas portuguesas a assumir ser homossexual. Aos 46 anos, mostra-se pronta para ser mãe

V+ TVI
13 fev, 14:45

Chamada de Rodrigo para o INEM está já a ter repercussão na imprensa internacional

Dois às 10
12 fev, 15:48

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos protagonizam cena inesperada ao imitar Marisa e o Pedro Jorge: «Agora somos...»

1ª Companhia
13 fev, 11:24

Amor à Prova: Casamento de David e Amália está em risco?

Amor à Prova
Ontem às 22:25

1ª Companhia - Especial - 14 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 21:20

Casal deu abrigo a égua dentro de casa durante a depressão Kristin e o vídeo tornou-se viral

Dois às 10
10 fev, 09:57

A Protegida: Sanjay dá o verdadeiro golpe a Francisco e Virgílio

A Protegida
Ontem às 23:55

Maria Botelho Moniz cumpre promessa e faz treino de obstáculos com os recrutas

1ª Companhia
Ontem às 22:27

Amor à Prova: Furioso, Cris dá um raspanete a Amália

Amor à Prova
13 fev, 22:25
TVI Jornal - 15 de fevereiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Em Família - 15 de fevereiro de 2026

Em Família
Hoje às 11:20

Missa - Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição, Costa da Caparica

Missa
Hoje às 10:00

Diário da Manhã - 15 de fevereiro de 2026

Diário da Manhã
Hoje às 07:35

Vai ou Racha - 15 de fevereiro de 2026

Vai ou Racha
Hoje às 00:20

Quando o amor chega aos 60 anos: Inês e José apaixonaram-se na universidade e agora renovam os votos

Momento certo
Ontem às 23:59
Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos está interessado em Simone?

Novelas
13 fev, 09:00

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha pede perdão a António e Magui faz a pergunta que deixa todos em choque

Novelas
13 fev, 09:34

Filha de Marta Melro escolhe disfarce de carnaval improvável e deixa mãe sem palavras

Novelas
12 fev, 15:11

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

Novelas
9 fev, 16:21

É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai

Novelas
10 fev, 14:49

Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?

Novelas
13 fev, 10:02