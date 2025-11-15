Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em Família - 15 de novembro de 2025

Hoje às 09:15
Em Família - 15 de novembro de 2025 - TVI

Com Idevor Mendonça e Mónica Jardim.

Mais Vistos

Irmão de Daniel Gregório surpreende com vídeo do dia da alegada traição: «O fim não mente»

Secret Story
Hoje às 11:05
1

Reveladas novas imagens do dia em que Daniel Gregório terá traído Liliana Filipa

Secret Story
Hoje às 11:03
2

Fomos melhores amigas durante 17 anos. Esta é a razão pela qual deixei de falar com ela

V+ TVI
Ontem às 13:48
3

Indireta para Liliana? O novo vídeo de Zé que está a explodir a Internet: «Se a vossa namorada vos troca...»

Secret Story
Hoje às 13:10
4

Zé é agora ‘influencer’? As fotos mais badaladas do ex-noivo de Liliana

Secret Story
12 nov, 12:47
5

Vem aí em «Terra Forte»: Legalmente, Flor não tem direito à herança da família?

Novelas
Hoje às 09:13
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui

2 nov, 22:44

O presente especial (e super romântico) que Liliana Filipa recebeu após suposta traição de Daniel Gregório

Secret Story
Ontem às 11:44

Ex-noivo de Sónia Jesus já tem um novo amor? O “encontro” que levantou suspeitas

Secret Story
Ontem às 10:41

Imperdível: Marisa sonha com o segredo de Ana e acerta em cheio

Secret Story
Ontem às 13:16

Vem aí em «Terra Forte»: Traição de Marcus é descoberta

Novelas
Ontem às 11:00

Vem aí em «Terra Forte»: Depois de se envolverem, Rosinha despedaça o coração de Dudu

Novelas
12 nov, 09:02

TVI PLAYER

Secret Story - Extra - 14 de novembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

A Protegida: Mariana bate em Jorge

A Protegida
Ontem às 23:20

Terra Forte: Rosinha acaba o namoro com Dudu

Terra Forte
Ontem às 22:10

Aos gritos, Ana e Dylan trocam acusações: «Tu tens necessidade de atacar as pessoas!»

Secret Story
Há 1h e 14min

Secret Story - Especial - 14 novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:35

Pista de segredo deixa a casa arrepiada... e em lágrimas: «Estou mesmo transtornada»

Secret Story
Há 50 min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI Jornal - 15 de novembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Ganha Já - 15 de novembro de 2025

Ganha Já
Hoje às 12:10

Em Família - 15 de novembro de 2025

Em Família
Hoje às 09:15

Diário da Manhã - 15 de novembro de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 07:00

Mariana - 15 de novembro de 2025

Mariana
Hoje às 02:00

Secret Story - Extra - 14 de novembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi engana médico e faz um assalto

Novelas
Ontem às 09:01

Vem aí em «A Protegida»: Jorge e Clarice vão fugir do país?

Novelas
13 nov, 09:54

Rita Pereira mostra bastidores de Terra Forte e revela o seu ritual secreto

Novelas
Ontem às 14:59

Casa de luxo de Mickael Carreira e Laura Figueiredo é inundada pela Depressão Cláudia

Novelas
Ontem às 15:11

«Estou em modo sobrevivência»: Vanessa Martins vive pesadelo noturno

Novelas
Ontem às 15:31

Vem aí em «Terra Forte»: Flor comete um grande erro e Maria de Fátima não deixa escapar

Novelas
13 nov, 11:27