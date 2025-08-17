TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui
Em Família - 17 de agosto de 2025
Hoje às 11:15
Mais Vistos
Erros na cozinha? Kina afirma que chef Catarina Miranda cozinhou carne descongelada no micro-ondas há 3 dias. E ainda a lavou no lava-loiça
Big Brother
Ontem às 16:43
1
Alerta em praia de Maiorca depois de ataque no mar a turista. Praia teve de ser evacuada
V+ TVI
24 jul, 13:02
2
Catarina Miranda desafia regras do Big Brother e enfrenta aviso do anfitrião
Big Brother
Ontem às 17:08
3
Entre picardias e provocações: as imagens do banho escaldante de Catarina Miranda e Afonso Leitão
Big Brother
10 ago, 21:32
4
Professora envolve-se com aluno de 13 anos e acaba grávida
V+ TVI
27 jun, 13:38
5
04:07
Catarina Miranda prepara o almoço, mas a carne impressiona
Big Brother
Ontem às 11:55
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Chegou o momento de brilhar: as inscrições para o Funtástico estão abertas e Manuel Luís Goucha espera por si!
14 ago, 16:35
Explosão de emoções: Catarina Miranda grita ao ver avião
Big Brother
Ontem às 14:47
Esta praia quase deserta e de fácil acesso é o sonho de quem não gosta de confusões
V+ TVI
14 ago, 14:13
Catarina Miranda dispara logo pela manhã e leva Kina à loucura
Big Brother
Ontem às 10:45
Dê uma nova vida às cascas de batata na air fryer
Dois às 10
14 ago, 16:00
Vem aí em «A Fazenda»: Zulmira ou Becas? Joel faz a sua escolha
Novelas
14 ago, 11:13
TVI PLAYER
Lasanha de Catarina Miranda dá que falar: «Isto está...»
Big Brother
Ontem às 13:17
Catarina Miranda conta a Jéssica os planos que tem com Afonso fora da casa. Levou um travão da ex antes de continuar
Big Brother
Ontem às 22:14
Explosão de emoções: Catarina Miranda grita ao ver avião
Big Brother
Ontem às 14:47
Catarina Miranda chama tantos nomes a Kina que até Afonso diz para parar: «Estilista dos trezentos», «Cabeça de cotonete»
Big Brother
Ontem às 22:00
Guerra aberta? Catarina Miranda e Afonso Leitão trocam acusações na cozinha
Big Brother
Há 55 min
No escurinho da noite, Catarina Miranda declara o que sente verdadeiramente por Afonso
Big Brother
Há 1h e 34min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI Jornal - 17 de agosto de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Em Família - 17 de agosto de 2025
Em Família
Hoje às 11:15
Missa - Igreja do Convento do Santíssimo Sacramento do Louriçal
Missa
Hoje às 10:00
Diário da Manhã - 17 de agosto de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 06:40
Big Brother - A Semana - 17 de agosto de 2025
Big Brother
Hoje às 00:00
Uma prova digna de faraós - «Vão fazer casting para a múmia»
Congela
Ontem às 23:56
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
14 ago, 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
14 ago, 08:56
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
14 ago, 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
14 ago, 08:15
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10