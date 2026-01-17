Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Em Família - 17 de janeiro de 2026

Hoje às 09:15
Em Família - 17 de janeiro de 2026

Com Idevor Mendonça e Mónica Jardim.

Marcia Soares fala pela primeira vez sobre rumores de “proibição” de Bárbara Parada a Francisco Monteiro

1ª Companhia
Ontem às 19:53
1

Marcia Soares prepara-se para uma grande novidade! Saiba tudo

1ª Companhia
10 jan, 15:47
2

Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

Secret Story
1 jan, 01:02
3

Aos 81 anos, atriz da TVI é casada com um homem 15 anos mais novo: «Houve quem me avisasse de que ia ficar abandonada»

Dois às 10
Ontem às 14:48
4

Ganhou popularidade no "Big Brother" e hoje vive numa casa inspirada no reality show

V+ TVI
Ontem às 12:07
5

Lidia Franco

Dois às 10
Ontem às 14:13
6
Ex-noivo Zé diz ter sido contactado por Liliana. E a mensagem que recebeu surpreendeu-o

Dois às 10
Ontem às 10:58

Filipe Delgado já é um fenómeno e há duas ex-concorrentes de peso que estão rendidas ao recruta

1ª Companhia
Ontem às 12:46

Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?

Novelas
Ontem às 11:44

Ganhou popularidade no "Big Brother" e hoje vive numa casa inspirada no reality show

V+ TVI
Ontem às 12:07

Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»

1ª Companhia
Ontem às 11:13

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio

Novelas
Ontem às 11:00

Amor à Prova: Cris aparece no jantar de família de Alice

Amor à Prova
Ontem às 22:15

Amor à Prova: Tomás suborna Cris

Amor à Prova
15 jan, 22:00

Recrutas eufóricos com uma surpresa no céu: «Isto foi para nós!»

1ª Companhia
Hoje às 11:57

Terra Forte: Armanda faz convite especial a Vivi

Terra Forte
Ontem às 23:10

Amor à Prova: Nico e Cris encontram-se às escondidas de Tomás

Amor à Prova
14 jan, 22:10

Amor à Prova: Nico fica maravilhado com Cris, o pai biológico

Amor à Prova
12 jan, 22:00
Jornal Nacional - 17 de janeiro de 2026

Jornal Nacional
Há 2h e 43min

Momento Certo - 17 de janeiro de 2026

Momento certo
Hoje às 18:05

A Sentença - «Caçado na Horta»

A Sentença
Hoje às 14:20

TVI Jornal - 17 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Ganha Já - 17 de janeiro de 2026

Ganha Já
Hoje às 12:20

Em Família - 17 de janeiro de 2026

Em Família
Hoje às 09:15
Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?

Novelas
Ontem às 11:44

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio

Novelas
Ontem às 11:00

«A minha mãe tem Alzheimer»: Atriz conhecida vive momento difícil e deixa video comovente

Novelas
Ontem às 11:49

Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem

Novelas
15 jan, 15:23

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Novelas
14 jan, 11:38

Vem aí em «Terra Forte»: Mensagem falsa afasta Flor e Sammy

Novelas
Ontem às 10:13