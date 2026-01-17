TVI PLAYER
Em Família - 17 de janeiro de 2026
Hoje às 09:15
Com Idevor Mendonça e Mónica Jardim.
Marcia Soares fala pela primeira vez sobre rumores de “proibição” de Bárbara Parada a Francisco Monteiro
1ª Companhia
Ontem às 19:53
1
Marcia Soares prepara-se para uma grande novidade! Saiba tudo
1ª Companhia
10 jan, 15:47
2
Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida
Secret Story
1 jan, 01:02
3
Aos 81 anos, atriz da TVI é casada com um homem 15 anos mais novo: «Houve quem me avisasse de que ia ficar abandonada»
Dois às 10
Ontem às 14:48
4
Ganhou popularidade no "Big Brother" e hoje vive numa casa inspirada no reality show
V+ TVI
Ontem às 12:07
5
Lidia Franco
Dois às 10
Ontem às 14:13
6
Ex-noivo Zé diz ter sido contactado por Liliana. E a mensagem que recebeu surpreendeu-o
Dois às 10
Ontem às 10:58
Filipe Delgado já é um fenómeno e há duas ex-concorrentes de peso que estão rendidas ao recruta
1ª Companhia
Ontem às 12:46
Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?
Novelas
Ontem às 11:44
Ganhou popularidade no "Big Brother" e hoje vive numa casa inspirada no reality show
V+ TVI
Ontem às 12:07
Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»
1ª Companhia
Ontem às 11:13
Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio
Novelas
Ontem às 11:00
Amor à Prova: Cris aparece no jantar de família de Alice
Amor à Prova
Ontem às 22:15
Amor à Prova: Tomás suborna Cris
Amor à Prova
15 jan, 22:00
Recrutas eufóricos com uma surpresa no céu: «Isto foi para nós!»
1ª Companhia
Hoje às 11:57
Terra Forte: Armanda faz convite especial a Vivi
Terra Forte
Ontem às 23:10
Amor à Prova: Nico e Cris encontram-se às escondidas de Tomás
Amor à Prova
14 jan, 22:10
Amor à Prova: Nico fica maravilhado com Cris, o pai biológico
Amor à Prova
12 jan, 22:00
Jornal Nacional - 17 de janeiro de 2026
Jornal Nacional
Há 2h e 43min
Momento Certo - 17 de janeiro de 2026
Momento certo
Hoje às 18:05
A Sentença - «Caçado na Horta»
A Sentença
Hoje às 14:20
TVI Jornal - 17 de janeiro de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Ganha Já - 17 de janeiro de 2026
Ganha Já
Hoje às 12:20
Em Família - 17 de janeiro de 2026
Em Família
Hoje às 09:15
Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?
Novelas
Ontem às 11:44
Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio
Novelas
Ontem às 11:00
«A minha mãe tem Alzheimer»: Atriz conhecida vive momento difícil e deixa video comovente
Novelas
Ontem às 11:49
Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem
Novelas
15 jan, 15:23
Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»
Novelas
14 jan, 11:38
Vem aí em «Terra Forte»: Mensagem falsa afasta Flor e Sammy
Novelas
Ontem às 10:13