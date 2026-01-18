Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em Família - 18 de janeiro de 2026

Hoje às 11:20
Em Família - 18 de janeiro de 2026 - TVI

Com Idevor Mendonça e Mónica Jardim.

Mais Vistos

Sol, calor e água quente todo o ano: o destino perfeito a 4 horas de voo

Novelas
13 jan, 09:54
1

«Sangue por todo o lado»: Cara da TVI vive “pesadelo” inesperado e as imagens impressionam

1ª Companhia
Há 1h e 34min
2

Imperdível! Há um novo momento viral da 1.ª Companhia e já ultrapassa 1 milhão de visualizações

1ª Companhia
Ontem às 21:29
3

Ex-concorrentes estão rendidos a Filipe Delgado: as imagens da onda de amor que tem recebido

1ª Companhia
16 jan, 12:29
4

Susto de Inês Simões em imagens

1ª Companhia
Há 1h e 42min
5

Quem é a mulher mistério? Francisco Monteiro janta em clima de intimidade

1ª Companhia
Hoje às 15:54
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

A espera terminou! Este foi o recruta expulso da 1ªCompanhia

1ª Companhia
Ontem às 23:29

Noélia quebra uma das regras mais importantes e recebe castigo severo

1ª Companhia
Hoje às 12:44

Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?

Novelas
16 jan, 11:44

Ganhou popularidade no "Big Brother" e hoje vive numa casa inspirada no reality show

V+ TVI
16 jan, 12:07

O detalhe brilhante no fato de Maria Botelho Moniz que roubou todas as atenções

1ª Companhia
Ontem às 22:05

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio

Novelas
16 jan, 11:00

TVI PLAYER

Noélia quebra uma das regras mais importantes e recebe castigo severo

1ª Companhia
Hoje às 12:44

1ª Companhia - Gala - 17 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 21:30

Cabelo invejável? Filipe Delgado explica-lhe o que tem de fazer para ter um

1ª Companhia
Há 2h e 2min

Há um distrito que acerta sempre no vencedor das eleições presidenciais

CNN Domingo
Hoje às 09:13

O que leva o comandante a dar uma nomeação direta? Recrutas surpreendidos com explicação

1ª Companhia
Hoje às 12:09

Amor à Prova: Cris aparece no jantar de família de Alice

Amor à Prova
16 jan, 22:15
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI Jornal - 28 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Em Família - 18 de janeiro de 2026

Em Família
Hoje às 11:20

Missa - Igreja do Imaculado Coração de Maria

Missa
Hoje às 10:00

Diário da Manhã - 18 de janeiro de 2026

Diário da Manhã
Hoje às 07:35

Vai ou Racha - 18 de janeiro de 2026

Vai ou Racha
Hoje às 00:30

Um amor que nem o cancro conseguiu apagar - A homenagem ao marido que partiu e às filhas que ficaram

Momento certo
Ontem às 23:59
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?

Novelas
16 jan, 11:44

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio

Novelas
16 jan, 11:00

«A minha mãe tem Alzheimer»: Atriz conhecida vive momento difícil e deixa video comovente

Novelas
16 jan, 11:49

Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem

Novelas
15 jan, 15:23

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Novelas
14 jan, 11:38

Vem aí em «Terra Forte»: Mensagem falsa afasta Flor e Sammy

Novelas
16 jan, 10:13