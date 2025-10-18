Em Família - 18 de outubro de 2025

TVI PLAYER
18 out, 09:15
Com Mónica Jardim e Iva Domingues.
Mais Vistos
Secret Story: Inês Aires Pereira tem reação inesperada à agressão de Vera a Dylan
Novelas
Ontem às 11:03
1
Vera foi expulsa do «Secret Story», mas ainda há uma grande revelação a fazer
Dois às 10
Ontem às 22:34
2
É muita sensualidade: o post viral de Inês Aires Pereira no brasil
Novelas
4 mar, 11:13
3
Afastado da TVI e do V+, António Leal e Silva esclarece tudo: «O mínimo que eu posso fazer é dar uma satisfação»
V+ TVI
Ontem às 15:17
4
Vera do «Secret Story»
Dois às 10
Ontem às 22:32
5
Laura Figueiredo surge mais confiante do que nunca. Mas o que está a dar que falar é o comentário de Mickael Carreira
Novelas
Ontem às 16:49
6
EM DESTAQUE
Última Hora: Vera é expulsa do “Secret Story” — E estas foram as reações da casa
Secret Story
Ontem às 23:01
Último episódio «A Fazenda»: Para salvar Eva, Miguel acaba morto a tiro
Novelas
Ontem às 23:33
Estreia «Terra Forte»: Irmão gémeo de Sammy morre numa explosão
Novelas
Ontem às 22:37
Influencer morre após dar à luz devido a «complicação extremamente rara»
V+ TVI
Ontem às 17:57
Vera foi expulsa do «Secret Story», mas ainda há uma grande revelação a fazer
Dois às 10
Ontem às 22:34
Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar
Dois às 10
Há 2h e 41min
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 21 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Cláudio Ramos confronta Vera: «Se o Dylan estivesse aqui, tu pedias-lhe desculpa?»
Dois às 10
Há 52 min
A Fazenda: Último episódio
A Fazenda
Ontem às 23:15
Inês quebra o silêncio após saída de Vera
Secret Story
Hoje às 00:38
Raquel e Ana Cristina em frente a frente com Leandro: «Estás feito cão raivoso de peito feito»
Secret Story
Há 1h e 21min
Secret Story 9 - Especial - 20 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:45
A ACONTECER
Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido
Dois às 10
Há 19 min
Vera expõe conversa com Inês sobre a relação desta: «Chegou a comentar comigo que…»
Dois às 10
Há 22 min
Vera assiste aos memes que se fizeram de si. Veja a reação da ex-concorrente
Dois às 10
Há 22 min
Vera expõe atitude de Zé com Liliana e Cláudio Ramos reage: «Ele está bom da cabeça?»
Dois às 10
Há 23 min
Vera sobre Dylan: Poderíamos chegar longe como casal»
Dois às 10
Há 51 min
Cláudio Ramos confronta Vera: «Se o Dylan estivesse aqui, tu pedias-lhe desculpa?»
Dois às 10
Há 52 min
NOVELAS
«Terra Forte»: Todos falam na cena da baleia e nós mostramos em primeira-mão
Novelas
Há 1h e 2min
Último episódio «A Fazenda»: Para salvar Eva, Miguel acaba morto a tiro
Novelas
Ontem às 23:33
Inês Aires Pereira está grávida do terceiro filho
Novelas
Há 2h e 32min
Laura Figueiredo surge mais confiante do que nunca. Mas o que está a dar que falar é o comentário de Mickael Carreira
Novelas
Ontem às 16:49
Terra Forte: Rosinha salva a vida de Dudu
Terra Forte
Ontem às 22:48
A Fazenda: Gaspar e Leonor vivem felizes para sempre
A Fazenda
Hoje às 00:36