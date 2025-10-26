TVI PLAYER
Em Família - 26 de outubro de 2025
Ontem às 11:20
Com Idevor Mendonça e Mónica Jardim.
Mais Vistos
Impossível resistir ao bolo de chocolate de Manuel Luís Goucha. Temos a receita e é tão fácil de fazer
Dois às 10
Ontem às 07:44
1
02:28
Incêndio de Monchique já consumiu 23 mil hectares de serra
9 ago 2018, 20:03
2
Susana Gravato foi assassinada em casa. Principal suspeito é o filho de 14 anos
Dois às 10
22 out, 12:40
3
Filha de Elisabete Moutinho vai parar ao hospital: «O médico pensava que não ia ser nada, mas quando viu...»
Secret Story
Ontem às 18:45
4
Surpreendente. Não vai acreditar quando vir como Rúben Boa Nova foi buscar o filho à escola
Secret Story
25 out, 17:37
5
03:07
Marisa revelou o segredo enquanto dormia? Correria ao confessionário já começou
Secret Story
Ontem às 19:18
6
EM DESTAQUE
A impagável reação de Vera, ao ver Bruno ser o primeiro concorrente salvo
Secret Story
Há 3h e 49min
Fábio reage ao ler carta da família: «Não estava à espera»
Secret Story
Há 3h e 22min
A hilariante reação de Liliana ao saber que não foi expulsa da casa
Secret Story
Há 1h e 37min
Bruna Gomes e Bernardo Sousa voltam aos reality shows? A "prova" que está a dar que falar
Secret Story
24 out, 16:25
Vagos despede-se de Susana Gravato: tudo o que se sabe sobre o funeral da vereadora assassinada pelo filho
Dois às 10
24 out, 09:16
Revelação chocante: Kim Kardashian descobre aneurisma cerebral em exame
Secret Story
24 out, 15:51
TVI PLAYER
O momento que todos esperam: a hilariante reação de Rui, ao saber que Pedro Jorge é casado com Marisa
Secret Story
Há 1h e 19min
Hora de nomeações: Saiba quem fica em risco de «ir à chapa»
Secret Story
Há 1h e 12min
A espera terminou! Saiba quem foi o concorrente expulso
Secret Story
Há 2h e 0min
Fábio em desespero com falsa expulsão de Liliana: «Não queria que ela saísse»
Secret Story
Há 1h e 46min
A hilariante reação de Liliana ao saber que não foi expulsa da casa
Secret Story
Há 1h e 37min
Secret Story 9 - A semana - 26 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 01:00
A ACONTECER
Jornal Nacional - 26 de outubro de 2025
Jornal Nacional
Ontem às 19:55
Funtástico - 26 de outubro de 2025
Funtástico
Ontem às 14:20
TVI Jornal - 26 de outubro de 2025
TVI Jornal
Ontem às 12:58
Querido, Mudei a Casa! - 26 de outubro de 2025
Querido, Mudei a Casa!
Ontem às 12:10
Em Família - 26 de outubro de 2025
Em Família
Ontem às 11:20
Missa - Sé de Viseu - Dia do Exército
Missa
Ontem às 10:00
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: António e Flor estão envolvidos num confronto doloroso com o passado
Novelas
24 out, 08:58
Vem aí em «A Protegida»: Laura faz um sério pedido a JD
Novelas
24 out, 10:24
«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro
Novelas
23 out, 18:21
Fãs ficam eufóricos com coincidência entre “Morangos com Açúcar” e “Terra Forte”: «Que nostálgia»
Novelas
23 out, 18:32
«O meu 'filho' e a minha 'sobrinha'...»: A descoberta que deixou Rita Pereira completamente rendida
Novelas
23 out, 19:10
Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria faz uma revelação estrondosa sobre o passado de Maria de Fátima
Novelas
24 out, 09:28