Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em Família - 28 de dezembro de 2025

Hoje às 11:25
Em Família - 28 de dezembro de 2025 - TVI

Com Mónia Jardim e Idevor Mendonça.

Mais Vistos

«Namorava, namorava e namorava»: Ana Guiomar encontra novo amor e mostra foto especial

Novelas
Hoje às 08:41
1

Conhecido ator morre tragicamente aos 46 anos

V+ TVI
22 dez, 14:18
2

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

Novelas
8 set, 14:34
3

Alerta! Um dos casais de ex-concorrentes mais acarinhados pelo público terá terminado

Secret Story
26 dez, 15:21
4

Jantar de luxo a dois! Rita Almeida e Marcelo Palma desfrutam refeição a dois sem limites

Secret Story
6 mar, 13:54
5

Nufla apanha todos de surpresa ao anunciar nascimento de bebé: e mostra foto na maternidade

Secret Story
26 dez, 15:37
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

Secret Story
26 dez, 13:06

Casais famosos portugueses que se separaram em 2025

V+ TVI
26 dez, 10:35

Maria Sampaio sobre o fim do casamento: «Nunca achei que fosse capaz de fazer o que fez comigo»

Dois às 10
26 dez, 15:25

Vem aí «A Protegida»: Mariana desafia Hector e promete seguir JD a qualquer custo

Novelas
26 dez, 11:03

Inês descobre o que Dylan fez fora do «Secret Story» e até Liliana reage de 'boca aberta'

Dois às 10
26 dez, 09:13

Lotaria Clássica de Natal: saiba quais são os números vencedores

Dois às 10
26 dez, 12:50

TVI PLAYER

Secret Story - Extra - 27 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:05

Inédito. Concorrentes recordam ex concorrente do Secret Story 8: «Ela inspirou-se neste filme»

Secret Story
Ontem às 22:53

Leandro deixa Marisa em lágrimas e Pedro em palavras com agradecimento sentido

Secret Story
25 dez, 12:18

Secret Story - A Semana - 27 de dezembro de 2024

Secret Story
Hoje às 00:10

«Franga depenada»: Leandro arrasa Liliana mas a concorrente não se deixa ficar

Secret Story
Hoje às 00:12

A Protegida: Mariana e JD reencontram-se

A Protegida
26 dez, 23:05
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI Jornal - 28 de dezembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Querido, Mudei a Casa! - 28 de dezembro de 2025

Querido, Mudei a Casa!
Hoje às 12:10

Em Família - 28 de dezembro de 2025

Em Família
Hoje às 11:25

Missa - Igreja de Santa Maria da Graça

Missa
Hoje às 10:00

Diário da Manhã - 28 de dezembro de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 07:40

Secret Story - A Semana - 27 de dezembro de 2024

Secret Story
Hoje às 00:10
Mais

NOVELAS

Vem aí «A Protegida»: Mariana desafia Hector e promete seguir JD a qualquer custo

Novelas
26 dez, 11:03

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy vive tormento às mãos de Maria de Fátima

Novelas
26 dez, 10:40

«Todos os dias, amor»: Sara Prata partilha carta de amor e surpreende com imagem especial

Novelas
26 dez, 12:47

«Hoje a casa voltou a respirar»: O desabafo emocionante de Rosa Bela após notícia marcante

Novelas
26 dez, 10:24

“O sonho realizou-se”: Este foi o momento que encheu o coração de Maria Botelho Moniz neste Natal

Novelas
26 dez, 09:53

Vem aí em «A Protegida»: Mariana enfrenta Hector e age contra a sua vontade

Novelas
26 dez, 10:02