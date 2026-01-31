TVI PLAYER
Em Família - 31 de fevereiro de 2026
31 jan, 09:15
Com Idevor Mendonça e Mónica Jardim.
Mais Vistos
Loira deslumbrante: Mulher de José Moutinho soma elogios. E é um arraso
1ª Companhia
Ontem às 10:12
1
Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»
Novelas
2 fev, 09:53
2
Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»
Novelas
24 nov 2025, 14:56
3
Perante André Ventura, Cláudio Ramos revela em quem vai votar nas eleições Presidenciais. Esta foi a reação do líder do Chega
Dois às 10
Ontem às 12:54
4
André Ventura
Dois às 10
Ontem às 12:05
5
Separada de Francisco Monteiro, Bárbara Parada assume: «Só o mês de janeiro foi melhor que 2025 inteiro»
1ª Companhia
2 fev, 14:46
6
EM DESTAQUE
Perante André Ventura, Cláudio Ramos revela em quem vai votar nas eleições Presidenciais. Esta foi a reação do líder do Chega
Dois às 10
Ontem às 12:54
A viver um momento delicado, Bruno de Carvalho partilha imagem que emociona seguidores
1ª Companhia
Ontem às 16:44
«Completamente alagado»: Pedro Bianchi Prata mostra danos impressionantes da tempestade
Novelas
Ontem às 16:09
Sara Barradas e José Raposo anunciam nova fase na relação: "foi uma decisão imediata"
V+ TVI
Ontem às 12:58
Foi esteticista durante 17 anos e agora é proprietária de uma agência funerária: «Já me pediram para pintar as unhas»
Dois às 10
Ontem às 14:53
Foi um dos vencedores mais épicos da história dos realities e agora está com alunos de todo o País
1ª Companhia
Ontem às 16:19
Primeiro um barulho assustador, depois o vazio: a imagem que mostra a força da tempestade na primeira pessoa
Jornal Nacional
Ontem às 21:22
Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode
CNN Hoje
Ontem às 12:51
Amor à Prova - 3 de fevereiro - Veja o episódio aqui
Amor à Prova
Ontem às 22:34
Dois às 10 - Cristina Ferreira e Cláudio Ramos entrevistam André Ventura
Dois às 10
Ontem às 09:50
1ª Companhia - Veja o episódio aqui
1ª Companhia
Hoje às 02:32
Terra Forte - Terra Forte: Rosinha e Dudu descobrem que são irmãos - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Hoje às 00:19
Autores: Convidada Ana Viotti
Autores
Hoje às 01:55
Amor à Prova- Amália provoca Cris: «Não sabe o que a sua mãe fez?»
Amor à Prova
Ontem às 23:59
Amor à Prova: David e Amália fazem as pazes
Amor à Prova
Ontem às 23:59
Amor à Prova: Luz atira um copo de água a Vítor e ri-se na cara dele
Amor à Prova
Ontem às 23:58
1ª Companhia - Extra - 3 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 23:58
Amor à Prova: Alice e Tomás respiram de alívio sobre a saúde de Nico
Amor à Prova
Ontem às 23:56
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima bate em Dani, após descobrir o que ela fez
Novelas
Há 1h e 54min
Exclusivo «Amor à Prova»: Pânico! Cris desmaia após a colheita
Novelas
Ontem às 10:05
Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»
Novelas
2 fev, 09:53
Marido de Catarina Gouveia está internado há dias: «Não sabemos viver sem ti»
Novelas
Ontem às 09:51
«Esperem o resto da novela»: Sara Barradas e José Raposo revelam novo projeto pessoal
Novelas
Ontem às 18:03
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha é cruel com António e Flor, deixando-os desfeitos
Novelas
Ontem às 11:40