Em Família - 5 de Outubro de 2025

Hoje às 11:20
Em Família - 5 de Outubro de 2025 - TVI

Com Mónica Jardim e Idevor Mendonça

Zé, noivo de Liliana, volta atrás na decisão e deixa nova mensagem

Dois às 10
1 out, 09:04
1

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Secret Story
29 set, 00:03
2
02:36

Fábio e Liliana juntinhos em noite de cinema. Mas são as mãos de Sandro que dão que falar

Secret Story
Ontem às 23:50
3

Alerta! Cristina Ferreira dá novidade sobre Liliana e Fábio: «Na gala, hoje, há...»

Secret Story
Há 2h e 28min
4

As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega

Secret Story
1 out, 11:11
5

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

Dois às 10
29 set, 11:04
6
O amor venceu: Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda com pedido de namoro

Ontem às 19:57

Sobreviveu ao terror em casa: Graciete agradece à pessoa que a salvou de uma tentativa de homicídio

Ontem às 19:38

Liliana prestes a terminar namoro com Zé. Noivo da concorrente já reagiu

Dois às 10
3 out, 18:02

Melancia com ketchup? Diogo Amaral arrisca e torna brincadeira insólita num fenómeno

Novelas
3 out, 15:32

Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»

Secret Story
3 out, 15:16

«Leva-a a um hospital para interromper (a gravidez), para que a mãe não sofra mais»: Anselmo Ralph recorda o dia mais difícil de sempre

Novelas
3 out, 13:01

Liliana não resiste a toque de Fábio: «Prometi a mim mesma que me ia afastar de ti»

Secret Story
Hoje às 11:28

É oficial! Catarina Miranda e Afonso Leitão são oficialmente um casal depois de pedido de namoro

Momento certo
Ontem às 19:55

Secret Story - Extra - 04 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:30

Secret Story - Diário - 4 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 16:45

Secret Story - A semana - 05 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:30

Catarina Miranda e Afonso Leitão dão primeira entrevista juntos com direito a pedido de namoro - As imagens completas

Momento certo
Ontem às 19:59
TVI Jornal - 5 de outubro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Querido, Mudei a Casa! - 5 de outubro de 2025

Querido, Mudei a Casa!
Hoje às 12:10

Em Família - 5 de Outubro de 2025

Em Família
Hoje às 11:20

Missa - Capela do Externato Nossa Senhora do Rosário - 05 de outubro de 2025

Missa
Hoje às 10:00

Diário da Manhã - 05 de outubro de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 07:35

Secret Story - A semana - 05 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:30
Vem aí em «A Fazenda»: Nadir tem informação estrondosa que vai mudar a vida de Ary

Novelas
3 out, 10:58

Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir

Novelas
3 out, 09:14

Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?

Novelas
2 out, 14:52

«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida

Novelas
2 out, 16:54

«Insultos, humilhações, ameaças...»: Atriz famosa denuncia bullying ao filho de oito anos, em clube de futebol

Novelas
2 out, 16:27

Vem aí em «A Fazenda»: Alex foge e deixa Júlia completamente desamparada

Novelas
3 out, 09:45